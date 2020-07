Milan, ‘Kicker’: “Pioli sarà l’allenatore anche dell’anno prossimo” (Di martedì 21 luglio 2020) Ralf Rangnick ha rinnovato con il Lipsia, sfuma il suo passaggio al Milan, che sembrava ai dettagli da diversi mesi. Ivan Gazidis ed il direttore sportivo/allenatore tedesco non hanno trovato un accordo che soddisfacesse entrambe le parti, come riportato dal giornale tedesco ‘Kicker’. Il Milan, convinto dall’operato recente di Stefano Pioli, ha difatti deciso per una permanenza del tecnico italiano anche per la stagione 2019/2020, con conseguente proposta di ruolo da direttore sportivo per Rangnick, prontamente rifiutata. Niente ennesima rivoluzione al Milan, si continua sulla linea Pioli. Leggi su sportface

tancredipalmeri : Secondo Kicker, il Milan avrebbe deciso di non procedere più con Rangnick - FBiasin : Secondo #Kicker il #Milan ha cambiato idea: niente #Rangnick, avanti con #Pioli. A quel punto cambierebbero anche… - aylaf93 : RT @corradone91: #Kicker - #Rangnick non arriverà al #Milan. Viste le ottime prestazioni post-lockdown, #Gazidis avrebbe deciso di conferma… - SaffronHorizon : RT @FBiasin: Secondo #Kicker il #Milan ha cambiato idea: niente #Rangnick, avanti con #Pioli. A quel punto cambierebbero anche le prospett… - restivogab : Secondo #Kicker è saltato #Rangnick al #Milan. Il manager ha deciso di rinnovare col #Lipsia. Clamoroso! -

