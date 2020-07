Milan, Gazidis: “Felice per questo accordo, Pioli ha fatto sua la nostra visione” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha commentato così la decisione di puntare ancora su Stefano Pioli a discapito di Rangnick: “Sono davvero contento per questo accordo. Stefano è stato capace di costruire spirito di squadra e unità di intenti in una maniera fantastica. Inoltre ha valorizzato molti calciatori ed ha trasferito la sua personalità e i valori del nostro club, facendo sua la nostra visione. Questa decisione non è maturata perciò sulle ultime vittorie, ma sulla visione di calcio offerta da Stefano che noi in quanto club sposiamo. Vogliamo che il Milan giochi un calcio entusiasmante, appassionato e moderno ed è quello che sta facendo Pioli“. L’UFFICIALITA’ ... Leggi su sportface

MCriscitiello : Prima scelta intelligente di Gazidis, alla guida del Milan. I tedeschi restano in Germania. Cambiare tutto, per l’e… - lentuzzo : La conferma di Stefano #Pioli, persona perbene e ottimo professionista, da parte del #Milan è la vittoria di Paolo… - _giorgione_ : RT @MilanNewsit: Gazidis: 'Sono molto felice per quest'accordo. Pioli incarna la visione di calcio che vogliamo per il Milan' - MStreparola : @Guillaumemp Imbarazzante, Gazidis ha rimesso in piedi il circo Milan...l’unica possibile buona notizia a sto punto… - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: Milan, Pioli rinnova fino al 2022. Gazidis: «Ha la nostra visione del calcio» -