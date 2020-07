Milan, è ufficiale: la vittoria contro il Sassuolo regala ai rossoneri l’Europa League (Di martedì 21 luglio 2020) Grazie alla vittoria per 2-1 ai danni del Sassuolo, nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020, il Milan ha aritmeticamente staccato il pass per l’Europa League. I rossoneri hanno infatti ottenuto tre punti che permettono loro di volare a quota 59, a +11 sul Sassuolo stesso. Tuttavia è ancora presto per festeggiare. Se infatti il Napoli ha già la certezza di un posto nella seconda competizione continentale in virtù del trionfo in Coppa Italia, gli uomini di Stefano Pioli dovranno chiudere la stagione davanti alla Roma per garantirsi la qualificazione direttamente alla fase a gironi. In alternativa, qualora dovessero essere i giallorossi a terminare avanti, il Milan sarà costretto a disputare i preliminari. Leggi su sportface

