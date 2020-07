Milan, confisca da un milione di euro per il capo degli ultras Luca Lucci (Di martedì 21 luglio 2020) La polizia italiana ha eseguito un provvedimento di confisca dei beni ai danni di Luca Lucci, capo degli ultras del Milan e noto alle cronache sportive per uno scatto in compagnia del leader leghista Matteo Salvini, uno dei più rilevanti esponenti politici italiani, nonché mai banale e talvolta controverso. La confisca citata precedentemente riguarda una cifra pari ad un milione di euro totali, frutto di un traffico di stupefacenti di cui era a capo e non concernenti soltanto liquidi: un immobile, un’automobile Audi ed il locale “Clan 1899” sono stati sequestrati dalle autorità competenti. Luca Lucci è stato peraltro ... Leggi su sportface

