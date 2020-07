Milan, bomba dalla Germania: Rangnick lontano dai rossoneri, vicino il rinnovo col Lipsia (Di martedì 21 luglio 2020) Notizia bomba dalla Germania.La nota rivista sportiva tedesca, Kicker, ha riportato una news che ha dell'incredibile, Ralf Rangnick lontano dal Milan che ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con i rossoneri. L'attuale responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull e di conseguenza anche del Lipsia, avrebbe cambiato idea in vista della prossima stagione. Il momento più che positivo vissuto dal club di via Aldo Rossi post lockdown ha influenzato la scelta del dirigente che potrebbe rinnovare il proprio rapporto con il club della Red Bull.Il Milan avrebbe riflettuto intensamente vista la stagione straordinaria in panchina dell'ex Fiorentina e soprattutto perché avrebbe dovuto sborsare ... Leggi su mediagol

