Milan, 200 volte Donnarumma: il portiere festeggia le presenze (Di martedì 21 luglio 2020) Con la gara di oggi contro il Sassuolo, Gianluigi Donnarumma chiude un immaginario cerchio proprio contro i neroverdi festeggiando la 200esima presenza con la maglia del Milan. Un risultato pazzesco per il giovanissimo portiere rossonero che a 21 anni, 4 mesi e 26 giorni taglia la soglia delle 200 maglie. Donnarumma, classe 99′, aveva esordito nel mondo del professionismo il 25 ottobre 2015 a San Siro, a 16 anni e otto mesi contro il Sassuolo, squadra che ritrova oggi al Mapei in una sfida che sa di Europa League. The keeper of the Rossoneri realm makes his 200th appearance Gigio Donnarumma 21 anni, 2⃣0⃣0⃣ presenze, tutte in rossonero: un altro grande traguardo, grande @gigiodonna1! #SassuoloMilan #SempreMilan ... Leggi su alfredopedulla

AntoVitiello : #Donnarumma è il primo giocatore della storia del #Milan a raggiungere 200 presenze in rossonero a soli 21 anni e cinque mesi. Predestinato. - capuanogio : Fare 200 partite di #Milan di #SerieA a 21 anni e 5 mesi significa semplicemente essere candidati a una carriera da… - GoalItalia : Donnarumma fa 200 col Milan: dal Sassuolo al Sassuolo ??? - Maxquellorient1 : RT @MarcoVerduz: 200 presenze con il Milan Anni 21 FENOMENO - inzywong : RT @AntoVitiello: #Donnarumma è il primo giocatore della storia del #Milan a raggiungere 200 presenze in rossonero a soli 21 anni e cinque… -