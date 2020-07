Migranti: soccorso un gommone con 44 persone in difficoltà dirette a Lesbo (Di martedì 21 luglio 2020) E’ Intervenuta la guardia costiera turca al largo della costa di Dikili, nella provincia di Smirne, a seguito di una segnalazione. La Guardia costiera turca ha soccorso stamani un gommone in difficoltà con 44 Migranti e rifugiati a bordo nel mar Egeo. Il natante era probabilmente diretto all’isola greca di Lesbo. L’intervento è avvenuto al … L'articolo Migranti: soccorso un gommone con 44 persone in difficoltà dirette a Lesbo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

FelMen8 : @enzabif @QRepubblica @claudiocerasa Loro fanno i furbi mettendoci nelle condizioni del soccorso.noi facciamo i fur… - SAIBI2001 : Questo è quello che fa il governo italiano per i #migranti, rinnova gli accordi con la #Libia e blocca ogni forma d… - Zeist06 : RT @fabfazio: Di questo parliamo quando discutiamo di migranti e di soccorso in mare. Di questo. - sweaterdile : RT @caesarzppli: sono morte due persone, ci sono dei bambini al pronto soccorso per ipotermia e questa grandissima testa di cazzo se ne app… - annak65649009 : RT @cecilia_strada: Cari senatori che ieri avete rifinanziato la Guardia Costiera libica per fare il lavoro sporco sui migranti, un invito:… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti soccorso Migranti, barcone con a bordo 65 persone soccorso in acque Sar maltesi la Repubblica Migranti: soccorso un gommone con 44 persone in difficoltà dirette a Lesbo

La Guardia costiera turca ha soccorso stamani un gommone in difficoltà con 44 migranti e rifugiati a bordo nel mar Egeo. Il natante era probabilmente diretto all’isola greca di Lesbo. L’intervento è a ...

Lampedusa, continuano gli sbarchi di migranti: soccorsa un'imbarcazione

Sono 80 i migranti sbarcati a Lampedusa nelle ultime 24 ore. Dopo gli 8 tunisini di ieri, nella notte sono arrivati altri 70 migranti.

La Guardia costiera turca ha soccorso stamani un gommone in difficoltà con 44 migranti e rifugiati a bordo nel mar Egeo. Il natante era probabilmente diretto all’isola greca di Lesbo. L’intervento è a ...Sono 80 i migranti sbarcati a Lampedusa nelle ultime 24 ore. Dopo gli 8 tunisini di ieri, nella notte sono arrivati altri 70 migranti.