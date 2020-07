«Mia figlia, prigioniera del Covid da 4 mesi» (Di martedì 21 luglio 2020) La storia di una bambina di 4 anni dell'hinterland milanese. La madre: «Non è contagiosa. Ma nessuno la "libera"» Leggi su media.tio.ch

«Ad un certo punto, quando non c’era più nulla che mi faceva felice, quando era tutto senza sapore e senza senso, ho pensato che non erano le medicine a potermi aiutare, ma che dovevo ripescare dal mi ...MILANO - Si sente bene ma legalmente non è guarita dal Covid-19 e quindi non può uscire di casa. Da quattro mesi. Protagonista della storia, raccontata dal Corriere della Sera, è una bimba di quattro ...