“Mi manca…”. Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, scatta l’appello: cosa sta succedendo (Di martedì 21 luglio 2020) Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. A Uomini e Donne ma anche dopo la fine della stagione, i due, rispettivamente dama storica del trono over, 70 anni, e giovane corteggiatore di 26 anni, hanno acceso il dibattito tra i fan del programma di Maria De Filippi che hanno seguito la loro vicenda: da un lato c’è chi crede che tutta la storia sia stata montata solo per un ritorno di visibilità, dall’altro chi è convinto dei sentimenti genuini dei due. Chiuso il sipario su UeD per la consueta pausa estiva, il pubblico ha visto continuare la frequentazione tra Gemma e Nicola. Solo pochi giorni fa, al magazine di Uomini e Donne, la Galgani affermava di non aver nessuna intenzione di interrompere la conoscenza del 26enne conosciuto negli studi e ... Leggi su caffeinamagazine

