«Metti la mascherina». E risponde scagliandosi come una furia contro il conducente dell’autobus (Di martedì 21 luglio 2020) I carabinieri hanno fatto luce sull’aggressione al conducente dell’autobus a Ivrea. Al termine delle indagini hanno individuato e segnalato alla Procura dei Minori un diciassettenne. Lo ritengono responsabile degli atti di violenza sul mezzo dell’azienda di trasporti Gtt. La richiesta del conducente dell’autobus e la reazione La vicenda ha avuto inizio quando il conducente dell’autobus aveva chiesto al giovane di indossare la mascherina per tutelare la salute di tutti i passeggeri. Il diciassettenne ha letteralmente perso la testa, andando su tutte le furie. In preda alla rabbia, ha scatenato il caos a bordo del mezzo. Prima ha rivolto una serie di pesanti insulti all’autista e poi ha preso a calci la paratia in vetro che proteggeva la postazione. Le indagini dei carabinieri hanno ... Leggi su secoloditalia

