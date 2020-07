Meteo weekend, PEGGIORA a suon di temporali e grandine (Di martedì 21 luglio 2020) E’ arrivata l’Alta Pressione. Con l’Alta Pressione sta tornando il caldo, ma piano a parlare di eccezionalità. Non è corretto, tutt’altro. Stiamo per vivere una parentesi anticiclonica di quelle che non si vedevano da tempo, di quelle che anni or sono venivano considerate la normalità Meteo climatica dell’Estate mediterranea. Avete capito, stiamo parlando dell’Alta delle Azzorre. Non che sia fresca, tutt’altro, anche perché quelle proiezioni termiche che volevano una settimana – quella in corso – tutta all’insegna del fresco sono state riviste. Ma non del tutto, perché per il weekend si prospetta un nuovo PEGGIORAmento. Nel weekend nuova ondata di temporali PEGGIORAmento ... Leggi su meteogiornale

_Jesus_x : - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA: caldo in aumento ma ATTENZIONE al weekend #21luglio - infoitinterno : Meteo weekend, in vista severo PEGGIORAMENTO - infoitinterno : Meteo, tra giovedì e il WEEKEND PROBABILI BREAK di TEMPORALI, anche FORTI e con GRANDINE, ecco dove - MeteoInDiretta : Ritorno l'estate ed il caldo almeno per metà settimana, ma poi ci risiamo? I temporali fin dove si spingeranno? Ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo weekend Meteo: WEEKEND, che SVOLTA! Dai TEMPORALI con GRANDINE al CALDO. PREVISIONI per SABATO e DOMENICA iLMeteo.it METEO sino al 27 Luglio: dal CALDO AFRICANO ai TEMPORALI anche violenti

Il dominio anticiclonico appare attualmente quasi incontrastato ed è alla base del meteo diffusamente stabile e soprattutto delle temperature in aumento su tutta Italia. La struttura anticiclonica, pu ...

Meteo: PROSSIMO WEEKEND in PARTE COMPROMESSO dai TEMPORALI, la tendenza

WEEKEND CON QUALCHE TEMPORALE ISOLATO ... Dovrebbe trattarsi comunque di una instabilità molto isolata e in rapida guarigione. Sul resto della Penisola il tempo dovrebbe risultare ampiamente ...

Il dominio anticiclonico appare attualmente quasi incontrastato ed è alla base del meteo diffusamente stabile e soprattutto delle temperature in aumento su tutta Italia. La struttura anticiclonica, pu ...WEEKEND CON QUALCHE TEMPORALE ISOLATO ... Dovrebbe trattarsi comunque di una instabilità molto isolata e in rapida guarigione. Sul resto della Penisola il tempo dovrebbe risultare ampiamente ...