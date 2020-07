Meteo verso forti TEMPORALI in Italia. Le aree a maggior rischio. GRANDINE (Di martedì 21 luglio 2020) Lo strapotere attuale dell’anticiclone è alla base del Meteo diffusamente stabile e soprattutto delle temperature in aumento su tutta Italia. La struttura anticiclonica, pur di origine oceanica e di matrice azzorriana, sta ricevendo un importante contributo di masse d’aria di provenienza afromediterranea. Il campo di alta pressione verrà subito insidiato da infiltrazioni atlantiche che andranno ad erodere il perimetro settentrionale della cupola di alta pressione. Un primo indebolimento dell’anticiclone si manifesterà pertanto al Nord Italia nella parte centrale della settimana. TEMPORALI torneranno protagonisti a partire dalle Alpi, rappresentando una chiara avvisaglia che precederà di poco il burrascoso peggioramento del finire di settimana, momento nel quale ... Leggi su meteogiornale

Lo strapotere attuale dell'anticiclone è alla base del meteo diffusamente stabile e soprattutto delle temperature in aumento su tutta Italia. La struttura anticiclonica, pur di origine oceanica e di m ...