Meteo subito forti TEMPORALI al Nord Italia. Le zone a rischio. La GRANDINE (Di martedì 21 luglio 2020) Lo strapotere attuale dell’anticiclone è alla base del Meteo diffusamente stabile e soprattutto delle temperature in aumento su tutta Italia. La struttura anticiclonica, pur di origine oceanica e di matrice azzorriana, sta ricevendo un importante contributo di masse d’aria di provenienza afromediterranea. Il campo di alta pressione verrà subito insidiato da infiltrazioni atlantiche che andranno ad erodere il perimetro settentrionale della cupola di alta pressione. Un primo indebolimento dell’anticiclone si manifesterà pertanto al Nord Italia nella parte centrale della settimana. TEMPORALI torneranno protagonisti a partire dalle Alpi, rappresentando una chiara avvisaglia che precederà di poco il burrascoso peggioramento del finire di ... Leggi su meteogiornale

btchaxlir : scusate ma davvero c'è gente che quando controlla il meteo guarda quello di Google che ti esce subito?? - infoitinterno : Meteo: NUOVA SETTIMANA, Subito da Lunedì FIAMMATA AFRICANA, ma sarà un Fuoco di Paglia! Ecco le PREVISIONI - ilmeteoit : #Meteo: #NUOVA #SETTIMANA, #Subito da #Lunedì #FIAMMATA #AFRICANA, ma sarà un #Fuoco di #Paglia! Ecco le #PREVISIONI - infoitinterno : METEO - Nuova sfuriata di TEMPORALI e NUBIFRAGI, l'ANTICICLONE andrà subito KO; i dettagli - infoitinterno : Meteo: NUOVA SETTIMANA, Subito CALDO INTENSO, ma Sarà un Fuoco di Paglia! Ecco le PREVISIONI -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo subito

iLMeteo.it

Situazione: l'area di alta pressione appena affermatasi sul Mediterraneo centrale e sull'Italia comincia già a cedere sul suo bordo settentrionale per l'avvicinarsi di un impulso instabile collegato a ...Nemmeno il tempo per godersi la vittoria al Fantacalcio che tornano subito le formazioni da schierare per la 35ª giornata. Questa sera si parte con l'anticipo in programma alle 19.30 tra Atalanta e Bo ...