Meteo Italia sino al 1° Agosto, in arrivo il grande CALDO africano (Di martedì 21 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 1° Agosto Inevitabilmente, giorno dopo giorno, i modelli matematici di previsione offrono soluzioni Meteo climatiche differenti. Trattandosi di proiezioni a lungo raggio, visto e considerato che ormai siamo proiettati ad Agosto, dobbiamo necessariamente andarci cauti e prendere in considerazione tutte le opzioni disponibili. Ieri, lo ricorderete, abbiamo parlato di un trend votato alla variabilità. Variabilità indotta dal flusso zonale, sovente addossato alle nostre regioni. Oggi tale opzione sembra perdere un po’ di mordente, lasciando che l’Alta Pressione prenda il sopravvento. Un’Alta Pressione piuttosto calda, visto e considerato che le termiche a cavallo tra fine luglio e inizio Agosto potrebbero raggiungere ... Leggi su meteogiornale

Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 22/07/2020, diramato dal @DPCgov il 21/07/2020 Ricevi… - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per oggi 21/07/2020, diramato dal @DPCgov il 21/07/2020 Ricevi… - zazoomblog : Meteo cambia primi forti TEMPORALI al Nord Italia ecco dove. GRANDINE - #Meteo #cambia #primi #forti - DeaPaola : @filobusbus @BusCotral Io penso che l'Italia del 2020 dovrebbe essere in grado di offrire servizi confortevoli a pr… - infoitinterno : PREVISIONI meteo domani 21 luglio 2020: SOLE e CALDO in Italia ma anche alcuni temporali di calore -