Meteo: CALDO INTENSO! Poi VIOLENTI TEMPORALI anche con GRANDINE, da venerdì (Di martedì 21 luglio 2020) La settimana è iniziata bene dal punto di vista Meteo, grazie al ritorno da protagonista dell’anticiclone che riesce a condizioni in gran parte soleggiate. Il campo anticiclonico è ora in ulteriore irrobustimento, ma si presenta più vulnerabile sulle regioni settentrionali, a causa d’impulsi instabili che lambiscono le Alpi. Quest’azione comporta il ritorno di TEMPORALI principalmente di calore sull’Arco Alpino, ma già mercoledì la coda di uno di questi impulsi traghetterà aria più instabile, favorendo lo scoppio di TEMPORALI anche forti che si spingeranno, seppur in modo isolato, fino ad alcuni settori di pianura tra Lombardia e Triveneto. Il CALDO nel frattempo si intensificherà e con esso ... Leggi su meteogiornale

