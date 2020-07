Meteo BOLOGNA: CALDO intenso mercoledì, poi arrivano TEMPORALI anche forti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Meteo su BOLOGNA proporrà un quadro ancora assolato e CALDO mercoledì, mentre giovedì ci saranno i primi TEMPORALI a precedere un passaggio perturbato più incisivo atteso per venerdì, con temperature in netto calo. Mercoledì 22: quasi sereno. Temperatura da 21°C a 34°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord/Nord-Est 6 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero Termico: circa 4100 metri. Giovedì 23: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 5 mm. Temperatura da 21°C a 28°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est 4 Km/h, raffiche 28 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri. Venerdì 24: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 12 mm. Temperatura ... Leggi su meteogiornale

Il meteo su Bologna proporrà un quadro ancora assolato e caldo mercoledì, mentre giovedì ci saranno i primi temporali a precedere un passaggio perturbato più incisivo atteso per venerdì, con temperatu ...

