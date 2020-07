Messina, il prefetto riapre l’hotspot chiuso dal sindaco. Lui: “Non siamo il pisciatoio d’Europa” (Di martedì 21 luglio 2020) Messina, 21 lug – Non si fermano gli sbarchi di immigrati sulle nostre coste. Dalla Sicilia alla Sardegna proseguono senza sosta gli attracchi di navi di fortuna carichi di clandestini ben decisi a fare dell’Europa la loro nuova casa. Dopo gli 80 tunisini di ieri arrivati a Lampedusa – proprio mentre il ministro dell’Interno Lamorgese si trovava in visita sull’isola – è stato il turno dei 20 algerini sbarcati nel Sulcis. Nel frattempo, non solo le istituzioni non vengono incontro alle richieste d’aiuto dei territori, ma fanno di tutto per osteggiarle. Come accaduto a Messina, dove il prefetto cittadino Maria Carmela Librizzi ha annullato l’ordinanza con cui il sindaco Cateno De Luca aveva deliberato di chiudere l’hotspot. La decisione di De Luca è ... Leggi su ilprimatonazionale

