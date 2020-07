“Mens sana in Quisisana”, la rassegna letteraria della Reggia di Castellammare di Stabia (Di martedì 21 luglio 2020) È una solitudine molto rumorosa quella de “Il silenzio dell’acciuga” (pagg. 240, euro 18; Nutrimenti edizioni) il nuovo romanzo della 30enne scrittrice catanese Lorena Spampinato. Narra del dolore indagato di Tresa detta Masculina che con il fratello gemello Gero è lasciata al suo destino da un padre assente fisicamente e spiritualmente e che in mancanza di una madre – morta – vive in un borgo ai piedi dell’Etna con la zia materna Rosa. Una donna che si spende per i nipoti ma senza autorità morale. Il padre rimane all’estero ed i ragazzi seppure bene accuditi ed istruiti dalla zia devono ritornare a Scuola, luogo che si rivela non inclusivo ma ostativo per le diversità di Masculina, mentre Gero la opprime con i dettami maschilisti dell’educazione paterna. Solo l’esperienza nel ... Leggi su ilnapolista

napolista : “Mens sana in Quisisana”, la rassegna letteraria della Reggia di Castellammare di Stabia Ingresso libero… - TWINSSEBASTIANI : (Vedi il Video) BENEDETTO XIV TRAMEC CENTO ARRIVA MANUEL SALADINI - 21.07.2020 - La Benedetto XIV annuncia il tesse… - uvaozio : da rotolassi in terra. E poi piangere come strulli alla fine - eternalnightj : RT @CrazyinINA: Mens Sana in Corpore Sano - agiannett : -

Ultime Notizie dalla rete : “Mens sana Coronavirus, l’Italia e il pericolo della “profezia” di Moro Difesa e Sicurezza