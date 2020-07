Meloni fredda Conte: «Piano con il trionfalismo. Il commissariamento della nostra economia non è escluso» (Di martedì 21 luglio 2020) Piano con il trionfalismo. Giorgia Meloni, poco prima di raggiungere il Parco del Colle Oppio per inaugurare “Piazza Italia”, la tre giorni di Fratelli d’Italia, chiede un bagno di realismo. L’esultanza da stadio del premier Conte sul Recovery Fund è fuori luogo. Non c’è nessun trofeo da sventolare. “Se fossi nella maggioranza ci andrei Piano con il trionfalismo. Ci andrei un po’ più cauta. I problemi rimangono. Intanto diminuiscono le risorse a fondo perduto e aumentano i prestiti al governo. I soldi non arriveranno prima del 2021 inoltrato mentre noi dei soldi abbiamo bisogno ora“. Meloni: ci andrei Piano con il trionfalismo “Per spendere i soldi – ... Leggi su secoloditalia

