Meloni costretta ad ammettere la vittoria di Conte: 'Ha battuto l'egoismo dei nordici' (Di martedì 21 luglio 2020) "Abbiamo votato a Bruxelles per il debito comune, che ha reso possibile il Recovery Fund. Abbiamo tifato per l'Italia in ogni momento. Con la coscienza a posto ora, a negoziato concluso, voglio dire ... Leggi su globalist

Lo afferma la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, commentando l'esito del Consiglio europeo sul Recovery fund. "È stato sbagliato - aggiunge - dare per acquisiti i 500 miliardi di sussidi proposti da ...

Anche i Fratelli d’Italia costretti a frenare sulla candidatura di Marco Zambuto

Marco Zambuto rischia di perdere il suo principale sponsor. Dopo aver subito il veto della Lega, il candidato sindaco, gioco forza, incassa anche lo stop Fratelli d’Italia. La decisione è nazionale ed ...

