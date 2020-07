Meghan Markle e Harry, mamma Doria si trasferisce da loro: «Li aiuta molto con Archie» (Di martedì 21 luglio 2020) Papà, mamma, figlio… e nonna. Si allarga la famiglia del principe Harry e di Meghan Markle, che dopo essersi trasferiti a Los Angeles insieme al piccolo Archie, sono stati raggiunti da Doria Ragland, la madre dell’ex attrice di Suits. Come riporta US Weekly, da qualche settimana mamma Doria ha deciso di trasferirsi in casa della figlia e del genero, aiutando molto i duchi di Sussex con il piccolo Archie. «Non aveva mai passato così tanto tempo insieme al nipote» – spiega una fonte vicina alla coppia – «La nonna legge al piccolo tante favole e si prende molto cura di lui, aiutando Meghan a ... Leggi su newscronaca.myblog

VanityFairIt : Le campane di Westminster Abbey, che hanno onorato pure i 60 anni di Andrea di York coinvolto nello scandalo Epstei… - zazoomblog : Meghan Markle: «La stampa ha ucciso il rapporto con mio padre Thomas» - #Meghan #Markle: #stampa #ucciso - TuttoCitta : RT @dilei_it: Meghan Markle flop: negati i privilegi dalla Regina e la sua biografia non interessa a nessuno - infoitcultura : Beatrice di York sposa, il dettaglio segreto come Kate Middleton e Meghan Markle - zazoomblog : Meghan Markle e Harry mamma Doria si trasferisce da loro: «Li aiuta molto con Archie» - #Meghan #Markle #Harry… -