Mediaset punisce Belen Rodriguez, smacco per l’ex di De Martino: ridotto lo stipendio (Di martedì 21 luglio 2020) Mediaset riduce il compenso a Belen Rodriguez Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per Belen Rodriguez. Infatti, sia dal punto di vista sentimentale che professionale la soubrette argentina ha avuto dei grattacapi. La sua presenza alla nuova edizione di Tu si que vales in onda da settembre in prima serata su Canale 5 era in bilico fino a qualche settimana fa. Il motivo? A svelare l’indiscrezione ci ha pensato ancora una volta Dagospia, dopo lo scoop su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Sembra che i vertici Mediaset abbiano ritoccato in ribasso i compensi di alcuni conduttori di punta dell’azienda televisiva. Per tale ragione i produttori del talent show del sabato sera e la modella hanno trattato a lungo fino a trovare un accordo. In ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset punisce Belen Rodriguez, dopo De Martino un altro smacco? Soldi, Mediaset la 'punisce': "La firma in extremis" Liberoquotidiano.it Il Segreto Anticipazioni 20 luglio 2020: Francisca punisce brutalmente Soledad

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della Puntata de Il Segreto del 20 luglio 2020: Pepa scopre che Donna Francisca ha frustrato a sangue Soledad e la tiene segregata!

Belen Rodriguez, dopo De Martino un altro smacco? Soldi, Mediaset la 'punisce': "La firma in extremis"

Per Belen Rodriguez ci sono stati tempi migliori. Dopo l'addio a Stefano De Martino, la showgirl argentina torna su Mediaset. Fin qui nulla di nuovo se non fosse che, stando a quanto riporta Dagospia, ...

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della Puntata de Il Segreto del 20 luglio 2020: Pepa scopre che Donna Francisca ha frustrato a sangue Soledad e la tiene segregata!Per Belen Rodriguez ci sono stati tempi migliori. Dopo l'addio a Stefano De Martino, la showgirl argentina torna su Mediaset. Fin qui nulla di nuovo se non fosse che, stando a quanto riporta Dagospia, ...