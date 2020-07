Maxi blitz, perquisizioni anche in Ticino (Di martedì 21 luglio 2020) L'operazione anti-ndrangheta di questa mattina ha interessato anche i cantoni di Argovia, Soletta e Zugo Leggi su media.tio.ch

NicolaMorra63 : 75 arresti tra Italia e Svizzera, 158 indagati, sequestri di beni per 169 mln. E' il bilancio di un maxi blitz del… - gladiatoremassi : RT @NicolaMorra63: 75 arresti tra Italia e Svizzera, 158 indagati, sequestri di beni per 169 mln. E' il bilancio di un maxi blitz della Gd… - Ticinonline : Maxi blitz, un arresto nel canton Argovia #perquisizioni #ndrangheta - luce_lucialenzi : RT @NicolaMorra63: 75 arresti tra Italia e Svizzera, 158 indagati, sequestri di beni per 169 mln. E' il bilancio di un maxi blitz della Gd… - vittoriodiri : RT @NicolaMorra63: 75 arresti tra Italia e Svizzera, 158 indagati, sequestri di beni per 169 mln. E' il bilancio di un maxi blitz della Gd… -