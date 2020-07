Matrimonio Elettra Lamborghini, le nozze in diretta tv: i dettagli (Di martedì 21 luglio 2020) Novità in vista per le nozze di Elettra Lamborghini. Non c’è soltanto la data ufficiale della cerimonia, ma è arrivata una nuova indiscrezione! Tutto pronto per il Matrimonio di Elettra Lamborghini, pronto a dire sì. L’ereditiera e cantante, molto attiva sul suo profilo Instagram, ha mostrato le prove del suo abito per le nozze che … L'articolo Matrimonio Elettra Lamborghini, le nozze in diretta tv: i dettagli è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

infoitcultura : Svelata la data del matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack? - infoitcultura : Elettra Lamborghini, Afrojack, matrimonio, data ufficiale - infoitcultura : Elettra Lamborghini e Afrojack, la data del matrimonio sarà il 6 settembre - infoitcultura : Elettra Lamborghini la data delle nozze: fissato il matrimonio con AfroJack - QuotidianPost : Elettra Lamborghini matrimonio: rivelata la data -