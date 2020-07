Masterchef, che fine ha fatto il vincitore Stefano? Oggi nuova vita (Di martedì 21 luglio 2020) Stefano Callegaro, vincitore di Masterchef 4 è balzato agli onori delle cronache recentemente. Vediamo il perchè e scopriamo cosa è successo. Stefano, vincitore di Masterchef 4 Vinse l’edizione 4 del cooking show più famoso d’Italia e successivamente dovette lottare in tribunale.Parliamo di Stefano Callegari raffinato aspirante chef che conquistò lo scettro del miglior aspirante cuoco … L'articolo Masterchef, che fine ha fatto il vincitore Stefano? Oggi nuova vita proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Stefano Callegaro, vincitore di Masterchef 4 è balzato agli onori delle cronache recentemente. Vediamo il perchè e scopriamo cosa è successo. Vinse l’edizione 4 del cooking show più famoso d’Italia e ...

Nicolò Duchini: “La Valdichiana è un paradiso per i cuochi”

Nicolò Duchini è stato uno dei concorrenti dell’edizione 2020 di Masterchef Italia, il cooking show di Sky Uno. È un chianino doc legatissimo alla sua terra e ai suoi sapori e adesso è in cerca della ...

