Massa Carrara, scarica 15 quintali di letame davanti al Comune di Aulla per protesta: “Non arriva l’acqua nei miei campi” (Di martedì 21 luglio 2020) Esasperato dalle condizioni dell’acquedotto che non gli consentono di irrigare adeguatamente i campi, un agricoltore ha deciso di protestare scaricando 15 quintali di letame davanti al Comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara. La protesta di Davide Spediacci vuole denunciare i troppi anni d’incuria in cui è stato lasciato un acquedotto rurale irriguo della zona, come ha scritto il quotidiano La Nazione. “Io quest’anno ho seminato sei ettari di fagioli e il consorzio mi ha lasciato senza acqua. Per protesta sono venuto a scaricare un carro di letame” spiega Spediacci in un video pubblicato sui social. “Oggi siamo ad ... Leggi su ilfattoquotidiano

