Mascherine per il Covid-19: come evitare che la dermatite seborroica si aggravi (Di martedì 21 luglio 2020) (Bologna, 21 luglio 2020) - Bologna, 21 luglio 2020 - L'uso delle Mascherine è una delle principali misure messe in atto per contenere la diffusione da Covid-19. Ma l'utilizzo prolungato di queste protezioni può determinare una serie di problematiche alla pelle, come l'insorgenza di funghi o fastidiose irritazioni. La questione si complica in caso di dermatite seborroica, ma adottando semplici quanto utili accortezze, si può comunque correre ai ripari, evitando ulteriori peggioramenti. Per questo è importante usare prodotti a base di Alukina®, la cui utilità in caso di dermatite seborroica è stata ampiamente dimostrata da uno studio scientifico pubblicato sul Journal of Plastic Dermatology. La dermatite ... Leggi su liberoquotidiano

LaStampa : Mascherine e distanziamento sociale sono i due principali alleati nella lotta per la prevenzione del coronavirus ?? - CalabriaTw : Ma nei pagamenti alle imprese sono compresi gli 11 milioni di euro spariti durante il #lockdown per l'acquisto di m… - Open_gol : Hamala Diop è stato licenziato dopo aver denunciato, insieme ad altri 17 colleghi, l’istituto milanese per diffusio… - lightonmeee : RT @bernaftaustin: Durante la quarantena internet era pieno di video e post con considerazioni sul fatto che forse era la Terra a darci un… - Giusylo3 : RT @Alessan05695937: Hanno gli account con la bandierina, girano con le Mascherine Tricolore e poi quando c'è da sostenere un uomo, che com… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine per Coronavirus, la classifica delle mascherine più e meno efficaci Wired Italia Glenn Cooper, intervista allo scrittore: "Se faremo tabula rasa cadremo ancora al tappeto"

forniture mediche e mascherine per un anno intero. In questo momento sono con la mia famiglia nel New Hampshire e per fortuna, in questo Stato il virus è piuttosto silente. Il survivalismo mi ha ...

Ritratti di giovani in fiamme

che si aggira per le strade e sotto i cavalcavia picchiando e derubando qualche malcapitato con su una maschera da coniglio e tanta rabbia. E sempre dall’estremo Oriente giungono visioni di ...

forniture mediche e mascherine per un anno intero. In questo momento sono con la mia famiglia nel New Hampshire e per fortuna, in questo Stato il virus è piuttosto silente. Il survivalismo mi ha ...che si aggira per le strade e sotto i cavalcavia picchiando e derubando qualche malcapitato con su una maschera da coniglio e tanta rabbia. E sempre dall’estremo Oriente giungono visioni di ...