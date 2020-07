Martines: “rotta balcanica mai affrontata dalla Lega” (Di martedì 21 luglio 2020) “Tagliano i fondi per l’accoglienza dei richiedenti asilo e sperano di cavarsela con lettere ai ministri oppure con ambigui appelli agli udinesi. Non sanno che pesci prendere e l’unica soluzione è dare la colpa ad altri. Non hanno un minimo di strategia organizzativa, risposte concrete nessuna, mai. Il problema della rotta balcanica non è mai stato realmente affrontato dalla Lega di Udine, che lo ha sottovalutato demandandolo alla Regione, la quale a sua volta lo ha scaricato sul Governo: la Lega non ha abbandonato la nostra terra, l’ha ingannata. E intanto l’assessore Ciani orfano di Salvini, abbaia alla luna. Fontanini e la sua Giunta hanno sempre rimosso il problema e ora che si fa diventa sensibile e richiede concretezza l’unica cosa che sa dire Ciani è: ‘ci faremo sentire’”. ... Leggi su udine20

