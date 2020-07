Martina Stella | Scatto bollente per i fan poi la promessa sui social – FOTO (Di martedì 21 luglio 2020) Martina Stella si gode l’estate tra famiglia e amici, la celebre attrice appare in splendida forma in attesa di nuovi progetti. La FOTO in bikini ammalia i followers. Voglia d’estate per Martina Stella che sta vivendo la bella stagione con un entusiasmo particolare, solarità che trasmette – a modo suo – anche ai followers di … L'articolo Martina Stella Scatto bollente per i fan poi la promessa sui social – FOTO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

zazoomblog : Martina Stella la foto in costume fa insospettire i fan: realtà o “inganno”? - #Martina #Stella #costume - zazoomblog : Avete mai visto la sorella di Martina Stella? Ha 30 anni ed è molto sensuale [FOTO] - #Avete #visto #sorella… - FElektronique : Martina Stella - June 2020 [Images] - isidemanc : In bocca al lupo alla mia stella spacca tutto @Martina__B_ #circozzi ??? - tempoweb : Martina Stella splendida in bikini con la figlia Ginevra -