Marquez operato: intervento riuscito , lo rivedremo a Brno? (Di martedì 21 luglio 2020) Marc Marquez è stato operato all Clinica Universitaria Daxeus di Barcellona dal dottor Xavier Mir. E l'intervento è riuscito: è stata inserita una placca, che ha ridotto le fratture subite all'omero ... Leggi su gazzetta

SkySportMotoGP : ? ULTIM’ORA MOTOGP ? Frattura all’omero per Marc Marquez: lo spagnolo operato martedì a Barcellona #SkyMotori… - dinoadduci : Marquez operato: intervento riuscito , lo rivedremo a Brno? - repubblica : MotoGp: Marc Marquez operato, nessuna lesione al nervo radiale. Potrebbe rientrare a Brno [aggiornamento delle 14:4… - claudio_marche : RT @gponedotcom: Pericolo scongiurato: Marc Marquez operato, il nervo è integro!: L'intervento per ridurre la frattura all'omero è stata es… - CiccioElle12 : RT @DanieleLenz96: #Marquez operato con successo, potrebbe tornare a Brno o in Austria. Dopo questo clamoroso colpo di scena, chi è secondo… -