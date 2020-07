Marino D'Amore: 'Racconto Pelé perché la sua leggenda non dovrà mai tramontare' (Di martedì 21 luglio 2020) Il mito di Pelé raccontato ai più giovani per non dimenticare uno dei fuoriclasse più puri che la storia del calcio abbia mai ammirato. Questo, e molto altro, è ' Pelè, una promessa è una promessa ', ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Marino Amore Marino D'Amore: "Racconto Pelé perché la sua leggenda non dovrà mai tramontare" Corriere dello Sport.it Intervista a Pierpaolo Marino, il cantautore torna con l’album intimista “Senza Controllo”

Voce profonda, chitarra sempre in spalla, un nuovo inizio per il cantautore marsalese Pierpaolo Marino, che ritorna con nuovi brani e un disco da fare ascoltare il prima possibile, come un regalo da d ...

La leggenda di Pelé inaugura la collana Curcio di biografie dei grandi sportivi

Armando Curcio Editore inaugura la nuova collana dedicata alle biografie dei grandi personaggi del mondo dello sport con 'Pelé: una promessa è una promessa', di Marino D'Amore, sociologo, scrittore e ...

