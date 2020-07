Marine Le Pen attacca Macron: il peggior accordo per la Francia (Di martedì 21 luglio 2020) Sovranisti schiumanti di rabbia in tutta Europa oggi, dall'Italia dove Salvini balbetta anatemi contro Conte alla Francia, dove Marine Le Pen attacca Macron sostenendo che l'accordo per il Recovery ... Leggi su globalist

giovannaarcang1 : Ma come, il suo feeling con Marine Le Pen? - isabbah : E Marine Le Pen parla del peggior accordo per la Francia e accusa Macron di aver soddisfatto il suo ego a sacrifici… - LisciandroC : Gia' libero! Non vediamo l'ora che Marine Le Pen si riprenda il suolo francese, ed i Francesi la dignita' della nos… - marinam49570553 : @MLP_officiel Gentilissima Signora Marine Le Pen mi piacerebbe avere un Suo parere sulle trattative in corso per recovery fund - xxfede99 : Referendum per gettare nell'Oceano Atlantico Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Boris Johnson, Marine Le Pen e Geert W… -

Sovranisti schiumanti di rabbia in tutta Europa oggi, dall'Italia dove Salvini balbetta anatemi contro Conte alla Francia, dove Marine Le Pen attacca Macron sostenendo che l'accordo per il Recovery Fu ...

