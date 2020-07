Maria Teresa Lavazza, il cordoglio delle istituzioni (Di martedì 21 luglio 2020) E’ unanime il cordoglio delle istituzioni per la scomparsa di Maria Terasa Lavazza, vedova dell’ex presidente Emilio, morta oggi a 82 anni. “Torino ricorderà con affetto il lavoro e l’impegno di Maria Teresa Lavazza per l’intera comunità. Oggi i nostri pensieri vanno alla famiglia in questo momento di dolore” scrive la sindaca Chiara Appendino. Mentre il presidente della Regione Alberto Cirio afferma: “La nostra regione e l’Italia perdono una donna speciale, a cui dobbiamo molto. Perché quando una intera famiglia è così presente per il proprio territorio significa che sono le radici ad averglielo insegnato, fin da bambini. Dalla famiglia ... Leggi su nuovasocieta

