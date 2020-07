Maria Grazia Cucinotta di nuovo all’altare: l’annuncio dell’attrice (Di martedì 21 luglio 2020) Il 7 ottobre 2020 rappresenta una data importantissima per Maria Grazia Cucinotta. In quel giorno l’attrice festeggerà infatti le nozze d’argento con il marito Giulio Violati, con il quale è sposata dal 1995. E, per l’occasione, la coppia ha deciso di compiere un secondo, importantissimo passo. Maria Grazia Cucinotta: 25 anni di matrimonio con Giulio Violati Il 2020 rappresenta un anno speciale per Maria Grazia Cucinotta. La popolare attrice italiana, infatti, festeggerà i 25 anni di matrimonio con il marito Giulio Violati il prossimo 7 ottobre. Un traguardo importantissimo che sancisce una stabilità di coppia che non ha conosciuto crisi né rotture nel corso di questi lunghi, ... Leggi su thesocialpost

Negramaro : Con onore parteciperò alla sfilata Cruise2021 di @dior con la quale il direttore artistico Maria Grazia Chiuri cele… - seree_ena : RT @usingloveyou: Milano è anche capitale della moda ma questo non ha impedito Maria Grazia Chiuri di scegliere Lecce per la sua sfilata di… - Grazia_MB : RT @Catarina_Eh: Buona giornata a voi tutti! Più indicibili di tutto sono le opere d'arte, misteriose esistenze, la cui vita, accanto alla… - loredanadevitis : “La sua narrazione #femminista sfilerà di fatto nel cuore del patriarcato. Lo ha fatto apposta?”, ho chiesto stamat… - Manuela15945617 : RT @Negramaro: Con onore parteciperò alla sfilata Cruise2021 di @dior con la quale il direttore artistico Maria Grazia Chiuri celebra la no… -