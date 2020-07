Maria Elena Boschi incanta Ischia, mini shorts bianchi e reggiseno a vista, “ringiovanita”: «Che topolona!» (Di martedì 21 luglio 2020) Lo splendore di Ischia riluccica accentuato dalla presenza della Boschi: in vacanza con amici, grande assente Giulio Berruti, Maria Elena si lascia immortalare in un look fresco e inedito. Giorni di relax per la capogruppo di Italia Viva che, smessi per un attimo i panni di deputata, risulta a suo agio tra mini shorts e ballerine. Versione un po’ meno conosciuta quella non istituzionale e proprio per questo ancor più apprezzata. Non mancano certo le critiche. Leggi anche >> Maria Elena Boschi come Marilyn Monroe, folata di vento solleva la gonna: «Almeno un minimo di stile» Maria Elena Boschi a Ischia: in versione ... Leggi su urbanpost

Graziella2201 : RT @ElisabettaGall7: In mezzo a tutta questa indignazione per le offese via web a Laura #Castelli, vi risulta per caso che i grillini abbia… - wimganz : RT @ElisabettaGall7: In mezzo a tutta questa indignazione per le offese via web a Laura #Castelli, vi risulta per caso che i grillini abbia… - bizcommunityit : Maria Elena Boschi contro Pd e M5s: 'Surreale, durante la battaglia in Europa forzano la mano sulla legge elettoral… - sergiodadamo : RT @vanabeau: Vi ricordate tutti questi messaggi di sostegno a Maria Elena Boschi che veniva pesantemente insultata ai tempi? #Castelli - RaRobyscorpione : RT @ElisabettaGall7: In mezzo a tutta questa indignazione per le offese via web a Laura #Castelli, vi risulta per caso che i grillini abbia… -