Maria Elena Boschi, che freschezza: nuovo look, outfit da ragazzina (con scollatura) (Di martedì 21 luglio 2020) Fino al gennaio 2020 si parlava della relazione di Maria Elena Boschi con un misterioso uomo, che il sito Dagospia aveva ipoteticamente associato a Nicola Cesari, un politico in attività come sindaco di Sorbolo in provincia di Parma. Tali indiscrezioni sono state presto smentite e la politica ha voluto rendere noto il fatto che quella storia sentimentale, sempre velata di riservatezza, fosse in ogni caso giunta al capolinea. La capogruppo di Italia Viva alla Camera non ama parlare della sua sfera privata e sentimentale, decisione saggia e più che comprensibile visto il suo importante ruolo professionale. La curiosità del pubblico e dei media però non sembra arrestarsi neanche di fronte ad un fatto così logico e, in molti, si chiedono se oggi ci sia qualcuno a far battere il cuore a ... Leggi su tuttivip

Ultime Notizie dalla rete : Maria Elena SikilyNews.it - Istituto comprensivo di Alì Terme, Maria Elena Carbone è la nuova dirigente Sikily News Ischitella, restauro del SS. Crocifisso di Varano: la Pia Unione chiede aiuto ai fedeli

Il prezioso SS. Crocifisso di Varano, la statua lignea risalente al 1300, custodita nella Chiesa della SS. Annunziata di Varano che sorge sulla sponda orientale del Lago di Varano, necessita di interv ...

La musica di Beethoven al Teatro antico di Taormina, grande successo per il concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana

Tutti i concerti avranno inizio alle 21,30. “Il teatro antico – ha detto il presidente della Foss Maria Elena Volpe – è la cassa di risonanza perfetta per le musiche della Sinfonica in queste serate ...

