Maria Elena Boschi a Ischia, roba mai vista. Sopra così, sotto... La renziana in "mini-pantaloncini": delirio | Guarda (Di martedì 21 luglio 2020) La calda estate di Maria Elena Boschi, tra amore con l'attore Giulio Berruti, politica e vacanze "di lavoro". La deputata di Italia Viva ed ex ministra, fresca di cambio di look con caschetto sbarazzino, si è regalata qualche giorno a Ischia con alcuni colleghi, tra cui Luciano Nobili e Gennaro Migliore. "Non l'avevo mai visitata - ha ammesso su Instagram -: che luogo incantato. Che isola meravigliosa! Felice di aver condiviso un weekend di relax e cultura con gli amici". Tra le foto postate da "MEB" sul social, anche una che la ritrae in camicetta rosa e pantaloncini corti bianchi. La Boschi in shorts, una prima volta assoluta: e tanti followers le fanno i complimenti. Sfortunata in politica, fortunata altrove. Leggi su liberoquotidiano

Graziella2201 : RT @ElisabettaGall7: In mezzo a tutta questa indignazione per le offese via web a Laura #Castelli, vi risulta per caso che i grillini abbia… - wimganz : RT @ElisabettaGall7: In mezzo a tutta questa indignazione per le offese via web a Laura #Castelli, vi risulta per caso che i grillini abbia… - bizcommunityit : Maria Elena Boschi contro Pd e M5s: 'Surreale, durante la battaglia in Europa forzano la mano sulla legge elettoral… - sergiodadamo : RT @vanabeau: Vi ricordate tutti questi messaggi di sostegno a Maria Elena Boschi che veniva pesantemente insultata ai tempi? #Castelli - RaRobyscorpione : RT @ElisabettaGall7: In mezzo a tutta questa indignazione per le offese via web a Laura #Castelli, vi risulta per caso che i grillini abbia… -