Maria De Filippi regina di Canale 5: è lei la protagonista dei Palinsesti Mediaset (Di martedì 21 luglio 2020) Maria De Filippi viene confermata regina di Canale 5: stanno prendendo forma i Palinsesti Mediaset per l’autunno, e la conduttrice sembra essere la protagonista. Del resto, squadra che vince non si cambia. Il sabato sera tornerà infatti Tu sì que vales, pronto a sfidare Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Lo show, uno dei più amati dal pubblico, andrà in onda con la squadra al gran completo, composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Teo Mammucari in giuria e Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione. Se in un primo momento Mammucari sembrava essere a rischio perché interessato a seguire altri progetti, il settimanale Chi poi ... Leggi su dilei

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo, che sarà la 71esima. Per via del Coronavirus la kermesse è slittata a marzo, più precisamente dal 2 al 6. Confermato nel duplice ...

Tara Gabrieletto dimentica Cristian: l’ex corteggiatrice con un altro uomo

Tara Gabrieletto sembrerebbe aver già dimenticato Cristian Gallella: l’ex corteggiatrice è stata paparazzata insieme ad un altro uomo Tara Gabrieletto dimentica Cristian Gallella con un altro uomo: l’ ...

