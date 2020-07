Marco D’Amore e Giorgio Pasotti al Magna Graecia Film Festival (Di martedì 21 luglio 2020) XVII edizione CATANZARO c/o Porto 1 / 8 agosto 2020 Tra i protagonisti della diciassettesima edizione del Magna Graecia Film Festival, la kermesse cinematografica diretta da Gianvito Casadonte che dall’1 all’8 agosto si svolgerà nell’area porto di Catanzaro, ci saranno anche Marco D’Amore e Giorgio Pasotti. Marco D’amore sarà in concorso con la sua opera prima “L’immortale”, ispirato al personaggio di Ciro Di Marzio di Gomorra, che segna un interessante punto di incontro tra cinema e TV. D’Amore, che ha ricevuto per il Film il Nastro d’Argento come miglior Regista Esordiente, racconta la storia ... Leggi su romadailynews

