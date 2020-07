Marco Cartasegna ingrassato sui social posta la foto con la pancetta: “Mi piaccio così” (Di martedì 21 luglio 2020) Marco Cartasegna è stato uno dei tronisti più apprezzati degli ultimi anni nel mondo di Uomini e Donne. Non ha avuto molta fortuna con la sua ex, Soleil Stasi, le cose non sono finite come ci si aspettava e sembra che al momento, Marco non abbia ancora trovato la donna giusta. Oggi però si lui si parla per un altro motivo. Mentre le influencer si mostrano sui social con i brufoli e con le imperfezioni sul viso, senza trucco, per ricordarci che la perfezione non esiste, anche Marco fa lo stesso e sceglie di mostrarsi in una foto, con qualche chilo in più. “Mi piaccio così” ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne, travolto non solo dai complimenti delle sue fans che lo trovano bellissimo, ma anche da chi ha apprezzato ... Leggi su ultimenotizieflash

