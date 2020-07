Manchester City, Pep Guardiola durissimo: “fuori dal campo non ho alcun rispetto per l’Arsenal” (Di martedì 21 luglio 2020) Pep Guardiola non ha mandato giù il comportamento tenuto dai dirigenti dell’Arsenal nei confronti del Manchester City, praticamente scippato del proprio secondo allenatore qualche mese fa. Julian Finney/Getty ImagesI ‘Gunners‘ infatti hanno convinto Mikel Arteta a sedersi sulla propria panchina, lasciando il ruolo di vice di Guardiola nei citizens. Dissapori venuti nuovamente a galla dopo la semifinale di FA Cup vinta dall’Arsenal proprio contro il City, con l’allenatore catalano che è intervenuto ai microfoni della BBC per lanciare una stoccata ai rivali: “in campo tutti gli avversari meritano il mio rispetto, anche per l’Arsenal io ho tanto rispetto sul terreno di gioco. Fuori dal ... Leggi su sportfair

