Mamma di Zaniolo criptica su Instagram: “Il silenzio degli innocenti” (Di martedì 21 luglio 2020) Nicolò Zaniolo sembrerebbe essere ai ferri corti con la Roma, con frequenti malumori fra giocatore, allenatore e società. Il complesso triangolo citato starebbe proiettando il giovane talento italiano lontano dalla capitale, forse direzione Juventus, in ogni caso verso un top club dall’enorme valore assoluto. Francesca Costa, madre del giornalista italiano, ha velatamente commentato la situazione tramite una storia su Instagram, così esponendosi pubblicamente: “Il silenzio degli innocenti…“. Leggi su sportface

pino19551 : @LAROMA24 Mamma mia ... ogni estate così ... alla fine ce le spappolate... l'anno scorso con Dzeko quest'anno con Z… - biscone69 : #Zaniolo con la mamma Uanda2, non è da #Inter @boysan69qo @FulvioCrudeli @Ferdi_Fe28 @xelagrillo @stevevicrn… - BambinoPazzo3 : @battitointer @Mr9_88 Saranno tante le fonti vicino alla mamma di zaniolo... mi dissocio - babylonboss : Di #Zaniolo mi piace soprattutto la su mamma! - Fancazzista77 : #Zaniolo è un bimbo viziato che va aiutato...ci vorrebbe la saggezza di sua mamma per aiutarlo... -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma Zaniolo

Sportface.it

LEGGI ANCHE: Francesca Costa, le passioni della mamma di Nicolò Zaniolo Per contestualizzare in maniera più efficace, si ricorda che l’episodio sarebbe avvenuto in contemporanea alla pubblica accusa ...Con un’asta online di maglie e altri oggetti offerti da sportivi sono stati raccolti più di 5.000 euro per le cure sanitarie PONSACCO.. Sembrava che la pandemia potesse mettere fine alla speranza. Que ...