Malpensa, il distanziamento sociale non esiste: ecco il bus stracolmo che trasporta i passeggeri – Il video (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (21 luglio)Volo AZ1632 del 20 luglio. Si parte da Bari alle 20.30, si arriva a Milano-Malpensa alle 22.00. Non esiste più l’obbligo per le compagnie aeree di mantenere il distanziamento dei passeggeri a bordo, ma nella fase di imbarco, onde evitare assembramenti nello stretto corridoio dell’aereo, i viaggiatori vengono fatti imbarcare seguendo l’ordine delle file, partendo dalla parte posteriore fino alle prime. Anche dopo l’atterraggio, per lasciare l’aeromobile, gli assistenti di volo si mostrano rigidi nel far rispettare l’ordine di sbarco. «Si sieda», «Deve aspettare il suo turno» sono le frasi ripetute costantemente dalle hostess e rivolte a chi cerca di sgattaiolare senza attendere che l’aereo si svuoti, questa ... Leggi su open.online

Sono venuto due ore prima per seguire la procedura di imbarco qui a Malpensa. Fai una coda interminabile per ... Il grande dolore di Pago è stato vissuto durante il lockdown, con il distanziamento ...

