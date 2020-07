Malpensa, atterra volo con 20 dominicani: respinti (Di martedì 21 luglio 2020) Malpensa, Varese,, 21 luglio 2020 - La polizia ha respinto all'aeroporto di Malpensa venti persone in arrivo dalla Repubblica Dominicana . Allo scalo varesino è atterrato un volo proveniente da La ... Leggi su ilgiorno

Il provvedimento di respingimento è stato preso a seguito della recente ordinanza del ministro della Salute che, per contenere l'epidemia, ha sospeso i voli e vietato l'ingresso in Italia a tutti colo ...Malpensa (Varese), 21 luglio 2020 - La polizia ha respinto all'aeroporto di Malpensa venti persone in arrivo dalla Repubblica Dominicana. Allo scalo varesino è atterrato un volo proveniente da La Roma ...