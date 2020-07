Malati rari, Stato impugna legge della Puglia che estendeva rimborsi a maggiorenni: “Bloccati da burocrazia, Regione dia risposte” (Di martedì 21 luglio 2020) Prima troppo grandi per avere diritto ai rimborsi, e, ora, dopo un tam tam mediatico che ha portato la Regione Puglia a cambiare la normativa, fermi in un limbo senza risposte. È la condizione dei Malati rari pugliesi che hanno superato i 18 anni di età e che per una legge regionale si trovano ad ogni viaggio fuori Regione per motivi medici a dover pagare trasporto, vitto e alloggio, senza aver accesso ai fondi. Come Chiara Racanelli, ragazza di quasi 20 anni, affetta da esostosi multipla, costretta per la sua patologia a costanti viaggi a Milano, dove si trova uno dei pochi centri in grado di curarla. Proprio da lei, lo scorso anno, è partita la battaglia per cambiare l’articolo che bloccava i rimborsi al raggiungimento ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Malati rari, Stato impugna legge della Puglia che estendeva rimborsi a maggiorenni: “Bloccati da burocrazia, Region… - Noovyis : (Malati rari, Stato impugna legge della Puglia che estendeva rimborsi a maggiorenni: “Bloccati da burocrazia, Regio… - emilio_lena : RT @uniamofimronlus: Felici di essere al fianco di Uniamo. I malati rari e le loro famiglie sono da sempre tra le priorità di Assobiotec -… - uniamofimronlus : Felici di essere al fianco di Uniamo. I malati rari e le loro famiglie sono da sempre tra le priorità di Assobiotec… - AssobiotecNews : RT @CiboPer_LaMente: @AssobiotecNews conferma la sua presenza a fianco di UNIAMO nella realizzazione del rapporto MonitoRare. 'I malati rar… -

Ultime Notizie dalla rete : Malati rari Malati rari: molti progressi ma si può (e si deve) fare di più Corriere della Sera Telemedicina oltre il Covid, ecco perché i pazienti la reclamano

Per esempio, il 21 giugno il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, ha scritto un editoriale su “Ripartenza e innovazione” in cui sostiene che “Telemedicina, insegnamento online, Intelligenza art ...

Malati rari, Stato impugna legge della Puglia che estendeva rimborsi a maggiorenni: “Bloccati da burocrazia, Regione dia risposte”

Prima troppo grandi per avere diritto ai rimborsi, e, ora, dopo un tam tam mediatico che ha portato la Regione Puglia a cambiare la normativa, fermi in un limbo senza risposte. È la condizione dei mal ...

Per esempio, il 21 giugno il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, ha scritto un editoriale su “Ripartenza e innovazione” in cui sostiene che “Telemedicina, insegnamento online, Intelligenza art ...Prima troppo grandi per avere diritto ai rimborsi, e, ora, dopo un tam tam mediatico che ha portato la Regione Puglia a cambiare la normativa, fermi in un limbo senza risposte. È la condizione dei mal ...