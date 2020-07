Maggio della Musica, a Villa Pignatelli l’insolito duo Kang-Bonomini. Musiche di Rolla, Cirri, Ravel e Kodaly (Di martedì 21 luglio 2020) Giovedì 23 luglio alle ore 20 nei giardini di Villa Pignatelli (via Riviera di Chiaia, 200) per “Musica in Villa” del Maggio della Musica 2020, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e con Villa Pignatelli, è in programma il recital di Suyeon Kang e Paolo Bonomini. Giovani solisti di fama internazionale, uniti da un lungo sodalizio artistico con il trio Boccherini, eseguiranno alcune delle più celebri pagine scritte tra il ‘700 e il ‘900 per il raro duo violino e violoncello. In programma: Duo n.1 in Si bemolle Maggiore di Alessandro Rolla, Sonata per violino e violoncello di Maurice ... Leggi su ildenaro

sscnapoli : La SSC Napoli partecipa al dolore di Valter De Maggio per la scomparsa della cara mamma. - gualtierieurope : I dati #Eurostat sono incoraggianti perché confermano il forte rimbalzo della #produzioneindustriale italiana in ma… - giornalettismo : Dopo gli insulti, le fake news e la pubblicazione di dati sensibili, @giuliainnocenzi ha deciso di querelare Nicola… - ari_hill93 : @lasorelladiKarl Il 18 maggio ero la prima della fila a comprarmi un paio di jeans (provarli con guanti e mascherin… - RSInews : Commercio estero, calo da record Maggio e giugno non hanno compensato l'impatto della pandemia sul mese di aprile… -

Ultime Notizie dalla rete : Maggio della Maggio della Musica, a Villa Pignatelli l'insolito duo Kang-Bonomini. Musiche di Rolla, Cirri, Ravel e Kodaly Il Denaro Windows 10, l’aggiornamento di maggio 2020 interrompe la connessione internet

L’aggiornamento di Windows 10 di maggio 2020 presenta un altro problema ... che non vi è alcuna connessione a Internet nell’icona della barra delle applicazioni, quando in realtà esiste ...

MAROON 5 arriva il nuovo singolo “NOBODY’S LOVE”

Il 19 maggio 2015 è uscito il quarto singolo dal titolo “This Summer’s Gonna Hurt Like a Mother Fucker” (Oro in Italia) che anticipa l’uscita della nuova versione dell’album V. Nel 2016 vengono ...

L’aggiornamento di Windows 10 di maggio 2020 presenta un altro problema ... che non vi è alcuna connessione a Internet nell’icona della barra delle applicazioni, quando in realtà esiste ...Il 19 maggio 2015 è uscito il quarto singolo dal titolo “This Summer’s Gonna Hurt Like a Mother Fucker” (Oro in Italia) che anticipa l’uscita della nuova versione dell’album V. Nel 2016 vengono ...