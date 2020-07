Mafia nigeriana, maxi-operazione tra la Sicilia e il Centro Italia. Nelle intercettazioni le riunioni segrete: botte e riti di affiliazione – Video (Di martedì 21 luglio 2020) Riciclaggio, illecita intermediazione finanziaria, tratta di giovani donne, cessione di stupefacenti e reati violenti o punitivi nei confronti di altri connazionali. Sono le accuse che hanno portato al fermo di 47 persone, tra la Sicilia e il Centro Italia, ritenute parte della cosiddetta Mafia nigeriana. Nel corso dell’indagine sono state documentate molte riunioni dei membri dell’associazione che avvenivano prevalentemente, per ragioni di segretezza, Nelle abitazioni dei capi. I capi, chiamati Ibaka, definivano le strategie criminali del gruppo. Ma non solo, nel corso delle riunioni, sono state compiute violente azioni punitive decise dall’Ibaka e sono avvenute affiliazioni, come nel caso di uno degli appartenenti al ... Leggi su ilfattoquotidiano

poliziadistato : Mafia nigeriana 47 fermi per associazione mafiosa, tratta di esseri umani, spaccio di droga e sfruttamento della pr… - fattoquotidiano : Mafia nigeriana, maxi operazione della polizia: 47 fermi tra la Sicilia e il Centro Italia - repubblica : Mafia nigeriana, 47 fermi tra Sicilia e Centro Italia [aggiornamento delle 09:30] - SBrannetti : RT @poliziadistato: Mafia nigeriana 47 fermi per associazione mafiosa, tratta di esseri umani, spaccio di droga e sfruttamento della prosti… - ilfattovideo : Mafia nigeriana, maxi-operazione tra la Sicilia e il Centro Italia. Nelle intercettazioni le riunioni segrete: bott… -