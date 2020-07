Mafia nigeriana, maxi operazione della polizia: 47 fermi tra la Sicilia e il Centro Italia (Di martedì 21 luglio 2020) Una maxi operazione contro la cosiddetta Mafia. È quella compiuta oggi dalla polizia di Stato di Teramo ha condotto, questa mattina, al fermo di 47 persone facenti parte dell’associazione, denominata ‘Supreme Eiye Confraternity (Sec)‘ o ‘Eiye‘, equiparata per struttura e forza intimidatoria alle mafie tradizionali. Le accuse vanno dal Riciclaggio all’illecita intermediazione finanziaria, tratta di giovani donne, cessione di stupefacenti e reati violenti o punitivi nei confronti di altri connazionali. L’operazione è partita dalla squadra mobile di Teramo, in collaborazione con quella di Ancona, per poi ampliarsi a livello nazionale, al fine di sgominare una rete attiva tra la Sicilia e il Centro ... Leggi su ilfattoquotidiano

