Mafia nigeriana, 47 fermi tra la Sicilia e il Centro Italia (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Operazione della Polizia tra il Centro Italia e la Sicilia. Quarantasette fermi per associazione mafiosa, tratta di esseri umani droga e sfruttamento della prostituzione.L’associazione denominata “Supreme Eiye Confraternity (SEC)” o “EIYE”, era radicata in Nigeria, ma diffusa in molti Stati europei ed extraeuropei ed era equiparata per struttura e forza intimidatoria alle mafie tradizionali.L’operazione dei poliziotti della squadra mobile di Teramo, in collaborazione con quella di Ancona hanno accertato che le persone fermate sono organiche alla cellula locale (Nest) denominata “Pesha”, che ha una competenza geografica e territoriale dalla zona costiera della provincia di Teramo fino ad Ancona. L’ingresso nell’associazione era ... Leggi su ildenaro

