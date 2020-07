Mafia: comandante Carabinieri Palermo, 'traffico droga tra attività principali dei boss' (Di martedì 21 luglio 2020) Palermo, 21 lug. (Adnkronos) - "Con questa operazione abbiamo dimostrato come il traffico di droga sia ancora una delle attività principali di Cosa nostra per garantirsi l'afflusso di denaro per la gestione delle attività della compagine criminale". Lo ha detto il generale Arturo Guarino, comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, parlando dei 15 arresti eseguiti all'alba di oggi dai militari del'Arma a Palermo. Colpito il mandamento mafioso di Pagliarelli. "Sono stati dimostrati rapporti tra vari mandamenti della città per la gestione del traffico di droga", aggiunge. "Le persone arrestate la notte scorsa rientrano nell'orbita della famiglia mafiosa di ... Leggi su iltempo

